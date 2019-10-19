Гвоздик госпіталізований після бою з Бетербієвим

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) після поразки росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF і WBC був госпіталізований в клініку Філадельфії.

Як повідомив коментатор ESPN Ден Рафаель це було це зроблено в якості запобіжного заходу.

As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk. - Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019

Відзначимо, що Бетербієв викинув по українцеві 515 ударів, 161 з яких виявилися точними (31,3%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!