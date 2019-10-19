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19 жовтня • оновлено в 10:33
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Гвоздик госпіталізований після бою з Бетербієвим

Гвоздик госпіталізований після бою з Бетербієвим
Українець був доставлений в одну з лікарень Філадельфії
7.2т Читати матеріал російською

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) після поразки росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF і WBC був госпіталізований в клініку Філадельфії.

Як повідомив коментатор ESPN Ден Рафаель це було це зроблено в якості запобіжного заходу.

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Відзначимо, що Бетербієв викинув по українцеві 515 ударів, 161 з яких виявилися точними (31,3%).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

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Тема
Гвоздик – Бетербієв
Особи
Артур Бетербієв Олександр Гвоздик
Місце
США Філадельфія
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Непобедимый украинский боксёр госпитализирован в результате серии подлых ударов российского агрессора.
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Кор Павел
Кор Павел
А что так скромно украинцев на разборе полётов. Гвоздик уже вам не мил?
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Стоян Ігор
Стоян Ігор
Колаборанта не шкода, хай знає своє справжнє місце.
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