Гвоздик госпіталізований після бою з Бетербієвим

Український напівважковаговик Олександр Гвоздик (17-1, 14 КО) після поразки росіянину Артуру Бетербієву (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF і WBC був госпіталізований в клініку Філадельфії.
Як повідомив коментатор ESPN Ден Рафаель це було це зроблено в якості запобіжного заходу.
As we were leaving arena Gvozdyk was getting in the ambulance. Going to hospital as a precaution. #BeterbievGvozdyk.- Dan Rafael (@danrafaelespn) October 19, 2019
Відзначимо, що Бетербієв викинув по українцеві 515 ударів, 161 з яких виявилися точними (31,3%).
Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася в 10-му раунді технічним нокаутом від росіянина.
Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.
Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.
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