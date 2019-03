Гвоздик достроково переміг в чемпіонському бою

Український чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) переміг француза конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

Добровільний захист титулу відбувся у суботу, 30 березня, в Філадельфії (США) на 2300 Arena, і завершився в п'ятому раунді після відмови Нгумбу продовжувати бій через травму ноги.

OBOZREVATEL вів пряму трансляцію бою Гвоздик - Нгумбу.

Вже з першого раунду наш співвітчизник підтвердив букмекерські котирування, захопивши центр рингу. Дебют пройшов у розвідці. Обидва боксери не форсували події, подовгу "танцюючи" і намагаючись адаптуватися один до одного.

Починаючи з 2-ї трихвилинки активність в рингу зросла. Боксери часто перевіряли корпус і голову безпечними ударами. Наставник харків'янина Тедді Атлас порадив своєму підопічному більше працювати джебом.

Coaching from @TeddyAtlasReal in the corner of the champ 🥊#TheNail pic.twitter.com/YBHNFPX9zN