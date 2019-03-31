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Гвоздик достроково переміг в чемпіонському бою

18тЧитати матеріал російською

Український чемпіон світу у напівважкій ваговій категорії за версією WBC Олександр Гвоздик (17-0, 14 КО) переміг француза конголезького походження Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО).

Добровільний захист титулу відбувся у суботу, 30 березня, в Філадельфії (США) на 2300 Arena, і завершився в п'ятому раунді після відмови Нгумбу продовжувати бій через травму ноги.

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

Top Rank

OBOZREVATEL вів пряму трансляцію бою Гвоздик - Нгумбу.

Вже з першого раунду наш співвітчизник підтвердив букмекерські котирування, захопивши центр рингу. Дебют пройшов у розвідці. Обидва боксери не форсували події, подовгу "танцюючи" і намагаючись адаптуватися один до одного.

Починаючи з 2-ї трихвилинки активність в рингу зросла. Боксери часто перевіряли корпус і голову безпечними ударами. Наставник харків'янина Тедді Атлас порадив своєму підопічному більше працювати джебом.

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

Top Rank

Саша почув пораду і став намагатися притискати Нгумбу до канатів. Це було зробити досить непросто, так як конголезець демонстрував відмінну реакцію і швидкість пересування по рингу. Харків'янину вдалися кілька бічних, але Дуду м'яко приймав ці удари, буквально амортизуючи їх своєю головою.

Темношкірий боксер почав заплітати руки українця, клінчуя і отримавши кілька попереджень від рефері. Гвоздик продовжував нарощувати перевагу, добре "поторкавши" обличчя суперника двійкою.

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

Top Rank

Гвоздик – Нгумбу

Гвоздик – Нгумбу

Top Rank

Бій несподівано завершився в 5-му раунді, коли Дуду в одному з моментів на рівному місці отримав пошкодження ноги. Що саме сталося, француз так і не зміг пояснити, тримаючись то за коліно, то за литковий м'яз.

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Нагадаємо, що Гвоздик в своєму крайньому бою 1 грудня завоював титул чемпіона світу, нокаутувавши в 11-му раунді бою Адоніса Стівенсона.

Відразу після завершення бою канадець був доставлений в госпіталь і введений в стан штучної коми через крововиливи в мозок.

24 грудня стало відомо, що Адоніс Стівенсон вийшов з коми, а вже 3 січня канадський боксер вперше заговорив з лікарями і рідними.

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Читайте всі новини по темі "Гвоздик - Нгумбу" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Гвоздик - НгумбуWBC
Особи
Олександр ГвоздикДуду Нгумбу
Місце
СШАФіладельфія
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