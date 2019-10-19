"Треба більше Шарія дивитися": в мережі їдко відреагували на поразку Гвоздика

Українські любителі боксу бурхливо відреагували на поразку Олександра Гвоздика в чемпіонському бою проти росіянина Артура Бетербієва.

Фанати в коментарях дивувалися слабкою фізичною підготовкою харків'янина, бездіяльності в ключових моментах головного тренера Тедді Атласа, називали бій Гвоздика жахом і з глузуванням згадували любов Гвоздика дивитися відео Анатолія Шарія.

У серпні під час прямого ефіру Усик похвалився, що саме Гвоздик порадив йому ролики скандального блогера.

У липні Гвоздик шокував українців, заявивши, що що війну на Донбасі могла розв'язати і Україна, і росіяни ні на кого не нападали.

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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