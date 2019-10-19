Гвоздик - Бетербієв: повний бій на відео

Російський боксер Артур Бетербієв (15-0, 15 КО) в бою за пояса IBF і WBC переміг українця Олександра Гвоздика (17-1, 14 КО).

Поєдинок розпочався в рівній боротьбі, з невеликою перевагою росіянина. Саша багато рухався по рингу, і завдавав більше ударів, проте вони мети не досягали. З 9-го раунду Бетербієв прискорився, Гвоздик помітно підсів фізично і в 10-му раунді тричі впав в нокдаун. Після третього разу рефері зупинив зустріч.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч двох непереможних чемпіонів пройшла в США і завершилася технічним нокаутом від росіянина.

Пізніше з'явилося відео ключового моменту, який коштував українцеві титулу.

Крім того, були опубліковані суддівські записки, з яких стало відомо, хто перемагав на момент зупинки бою.

Відразу після зустрічі Гвоздик був госпіталізований в одну з клінік Філадельфії.

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