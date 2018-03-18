Гвоздик - Амар: відео чемпіонського бою українця

Українець Олександр Гвоздик здобув пояс тимчасового чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі. У Нью-Йорку (США) наш співвітчизник одноголосним рішенням суддів здобув перемогу над французом Мехді Амаром.

Для 30-річного уродженця Харкова цей бій став 15-м на професійному рингу і першим титульним в кар'єрі. Він пройшов на легендарній арені Madison Square Garden.

Гвоздик досить впевнено виглядав на протязі всього поєдинку. З самого початку Олександр захопив центр рингу, домінуючи протягом 12 раундів. У підсумку судді одноголосним рішенням віддали перемогу нашому співвітчизнику - 117:111, 116:112, 118:110.

"Обозреватель" пропонує насолодитися відео бою Гвоздик - Амар, в якому наш полутяж начисто перебоксував опонента, хоча і отримав вельми гідний опір.

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