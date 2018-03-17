Гвоздик - Амар: онлайн-трансляція чемпіонського бою українського боксера

Український боксер Олександр Гвоздик (14-0, 12 КО) близький до того, щоб завоювати перший чемпіонський пояс в профі-кар'єрі. 17 березня наш співвітчизник буде битися в США проти француза Мехді Амара (34-5-2, 16 КО) за титул тимчасового чемпіона за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) в напівважкій вазі.

"Обозреватель" проведе онлайн-трансляцію бою Гвоздик - Амар. Початок поєдинку в неділю, 18 березня, о 5:00 ранку за київським часом.

Відзначимо, що перший титульний бій в профі-кар'єрі непереможного українця пройде на легендарній арені Madison Square Garden в Нью-Йорку. Харків'янин битиметься в андеркарді головного поєдинку вечора - американці Хосе Карлос Рамірес і Амір Імам поборються за вакантний пояс за версією WBC в першій напівсередній вазі.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Всесвітня боксерська асоціація зробить особливі пояса для Усика і Ломаченка.