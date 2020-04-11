"Ґрунтовно смердить": Усика зацькували в мережі після слів про Росію

Максим Богданов Бокс 10:40, 11.04.2020 Оновлено: 13:00, 11.04.2020

Знаменитий український суперваж Олександр Усик нарвався на потік образ в інтернеті, після своїх слів про те, що "росіяни не винні в тому, що трапилося, що наші царі щось там не поділили".

Олександр Усик
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Користувачі інтернету не змогли стримати своїх емоцій, коментуючи такі висловлювання боксера.

"Консерва розкрилася давно. Тепер вона вже ґрунтовно смердить. Для повного ва*ного бінго не вистачило фрази про те, що нас посварили піндоси. Це найгірша категорія людей в країні. Не відкриті ва*ники, не відкриті зрадники. А ті, хто думає, що "нас пасорілі палітікі", – пишуть користувачі.

@ tribuna.com
@ tribuna.com
@ tribuna.com
@ tribuna.com
@ tribuna.com
@ tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.

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