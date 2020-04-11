"Ґрунтовно смердить": Усика зацькували в мережі після слів про Росію

Знаменитий український суперваж Олександр Усик нарвався на потік образ в інтернеті, після своїх слів про те, що "росіяни не винні в тому, що трапилося, що наші царі щось там не поділили".

Олександр Усик Lb

Користувачі інтернету не змогли стримати своїх емоцій, коментуючи такі висловлювання боксера.

"Консерва розкрилася давно. Тепер вона вже ґрунтовно смердить. Для повного ва*ного бінго не вистачило фрази про те, що нас посварили піндоси. Це найгірша категорія людей в країні. Не відкриті ва*ники, не відкриті зрадники. А ті, хто думає, що "нас пасорілі палітікі", – пишуть користувачі.

@ tribuna.com

@ tribuna.com

@ tribuna.com

@ tribuna.com

@ tribuna.com

@ tribuna.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик різко висловився про декомунізацію в Україні та дав пораду її прихильникам. Він також оцінив роботу Володимира Зеленського на посаді президента нашої країни і навів приклад ідеального для себе глави держави.

Крім того, Усик відповів на питання, чий Крим, наїхавши на Україну.