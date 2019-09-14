Груди знаменитої боксерки не вмістилася в купальник на зважуванні - відеофакт

Американська боксерка мексиканського походження Марісела Корнехо викликала справжній фурор в мережі на церемонії зважування перед титульним боєм-реваншем з Франчон Крюз.

32-річна ексчемпіонка в за версією WBC в суперсередній вазі з'явилася у відвертому купальнику, в який явно не вміщалися всі її опуклості.

Після такого перфоманса користувачі в Instagram спортсменки завалили її зізнаннями в коханні. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися ефектною зовнішністю спортсменки.

Марісела Корнехо Instagram

Марісела Корнехо Instagram

Марісела Корнехо Instagram

Марісела Корнехо Instagram

Марісела Корнехо Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний наряд Марісела одягла у і перед першим поєдинком проти Крюз, який завершився її поразкою.

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