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14 вересня • оновлено в 16:39
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Груди знаменитої боксерки не вмістилася в купальник на зважуванні - відеофакт

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Американська боксерка мексиканського походження Марісела Корнехо викликала справжній фурор в мережі на церемонії зважування перед титульним боєм-реваншем з Франчон Крюз.

32-річна ексчемпіонка в за версією WBC в суперсередній вазі з'явилася у відвертому купальнику, в який явно не вміщалися всі її опуклості.

Stay ready !! 2 day notice for @wbcboxing SM World Title Fight REMATCH 🔥 watch on @dazn_usa #teamcornejo 📸 @seeyouringside

Публікація від Maricela Cornejo (@maricornejoboxing)

Після такого перфоманса користувачі в Instagram спортсменки завалили її зізнаннями в коханні. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися ефектною зовнішністю спортсменки.

Марісела Корнехо

Марісела Корнехо

Instagram

Марісела Корнехо

Марісела Корнехо

Instagram

Марісела Корнехо

Марісела Корнехо

Instagram

Марісела Корнехо

Марісела Корнехо

Instagram

Марісела Корнехо

Марісела Корнехо

Instagram

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Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний наряд Марісела одягла у і перед першим поєдинком проти Крюз, який завершився її поразкою.

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