Грицай грізно звернувся до Усика: спортивні підсумки 21 травня

Олександр Чеканов Бокс 09:12, 22.05.2020

Український борець Богдан Грицай пригрозив "набити морду" Олександру Усику за його проросійську позицію, а українська гандболістка Дар'я Стаценко вирішила прийняти громадянство РФ.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 21 травня.

Крім того, в Москві помер легендарний радянський хокеїст Олександр Герасимов. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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