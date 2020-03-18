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18 березня • оновлено в 22:12
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"Гречка і туалетний папір не допоможуть": Усик закликав українців "чекати свого часу"

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Знаменитий український суперважковаговик Олександр Усик впевнений, що не варто панікувати через пандемію коронавiрусу.

"Паніка біжить вперед нас. Паніка породжує паніку. Найчастіше, коли один панікує - дев'ять навколо теж починають панікувати. Так ось, цього панікера потрібно заспокоїти, замотати йому рот скотчем і все. Друзі, раціонально розсудите самі. Подивіться в дзеркало і задайте собі питання: якщо навіть не дай Бог щось там трапиться, чи є рішення? Якщо є - чудово. Це не проблема, не треба панікувати. Немає рішення? Все, чекайте своєї години", - сказав Усик в прямому ефірі в Instagram.

На думку боксера туалетний папір і гречка не допоможуть.

"Ми цивілізовані, ми так поводимося красиво, ми такі толерантні, виховані, красиво навчилися говорити, але як тільки з'являється проблема, ми всI залітаємо в магазини і "буцкаемо" один одного за рулон паперу або за пакет гречки. Офігєть, як вся наша цивілізованість або толерантність відразу кудись зникає", – підсумував боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчанин закликав для боротьби з коронавірусом "купатися в басейні з хлоркою" і "пити воду з-під крана".

Нещодавно Усик викликав справжній скандал в мережі своїм порадами про те, як уберегтися від коронавiрусу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особа
Олександр Усик
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