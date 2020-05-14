Готовий замінити Лопеса: відомий український боксер кинув виклик Ломаченку
Відомий боксер середньої ваги Іван Редкач викликав на бій Василя Ломаченка після того, як його наступний суперник Теофімо Лопес заявив про зрив поєдинку між ними.
"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь у 140 фунтів, радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом. Давай зробимо", – таким текстом супроводив Редкач картинку, на якій портрет Ломаченка висить на стіні кабінету, де сидять президент РФ Володимир Путін і експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв.
Нагадаємо, що Теофімо Лопес заявив, що його поєдинок проти Василя не відбудеться, оскільки українець не зможе найближчим часом вилетіти в США через закриття авіасполучення.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Редкач розповів, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як він висміяв Василя за православний пост про коронавірус.