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14 травня • оновлено в 17:26
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Готовий замінити Лопеса: відомий український боксер кинув виклик Ломаченку

3.7т
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Відомий боксер середньої ваги Іван Редкач викликав на бій Василя Ломаченка після того, як його наступний суперник Теофімо Лопес заявив про зрив поєдинку між ними.

"Картина маслом. Бій скасували у брата у Христі. Вася, переходь у 140 фунтів, радий буду тебе бачити в новій вазі. Якраз ти хотів проміжний бій перед Теофімо Лопесом. Давай зробимо", – таким текстом супроводив Редкач картинку, на якій портрет Ломаченка висить на стіні кабінету, де сидять президент РФ Володимир Путін і експрем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв.

Іван Редкач

Іван Редкач

Нагадаємо, що Теофімо Лопес заявив, що його поєдинок проти Василя не відбудеться, оскільки українець не зможе найближчим часом вилетіти в США через закриття авіасполучення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Іван Редкач розповів, що Ломаченко заблокував його в Instagram після того, як він висміяв Василя за православний пост про коронавірус.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Ломаченко - Лопес" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Ломаченко - Лопес
Особи
Теофімо Лопес Іван Редкач Василь Ломаченко
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