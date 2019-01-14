''Готові в будь-який час'': Усику запропонували цікавий бій

Менеджер кубинського супертяжа Луїса Ортіса (29-1, 24 КО) Джей Хіменес заявив про готовність свого підопічного битися з українцем Олександром Усиком.

"З нами ніхто не зв'язувався. Помітив, що всі використовують ім'я Ортіса для нарощування своєї популярності, а потім зникають. Ми готові провести бій з Усиком в будь-який час. Особисто я вважаю Олександра дуже хорошим боксером, але він повинен провести парочку поєдинків в супертяжах перед цим ", – заявив Хіменес в інтерв'ю Boxing Scene.

Усик - Ортіс

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше менеджер Усика Олександр Красюк позначав Ортіса як можливого першого суперника українця в супертяжах в квітні нинішнього року, однак менеджер Ортіса Майк Коппінгер анонсував поєдинок свого підопічного другого березня і не з українцем.

Відзначимо, що крім кубинця, в список потенційних опонентів абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі увійшли два росіянина – Олександр Повєткін і Денис Лебедєв.

У березні минулого року Луїс Ортіс програв нокаутом бій за титул чемпіона світу WBC в суперважкій вазі проти Деонтея Уайлдера (40-0, 39 КО)

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