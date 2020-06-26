Горбунов розкритикував українців через Усика та Ломаченка: підсумки спорту 25 червня

Олександр Чеканов Бокс 09:22, 26.06.2020 Оновлено: 09:41, 26.06.2020

Український актор Олексій Горбунов підтримав боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, а футболіст Руслан Малиновський став найкращим у матчі Серії А.

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Крім того, ЗМІ дізналися, скільки заробляє бразилець Тайсон у "Шахтарі". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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