Горбунов розкритикував українців через Усика та Ломаченка: підсумки спорту 25 червня
Український актор Олексій Горбунов підтримав боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, а футболіст Руслан Малиновський став найкращим у матчі Серії А.
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