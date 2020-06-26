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Горбунов розкритикував українців через Усика та Ломаченка: підсумки спорту 25 червня

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
1,8 т.
Горбунов розкритикував українців через Усика та Ломаченка: підсумки спорту 25 червня

Український актор Олексій Горбунов підтримав боксерів Василя Ломаченка та Олександра Усика, а футболіст Руслан Малиновський став найкращим у матчі Серії А.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 25 червня.

Крім того, ЗМІ дізналися, скільки заробляє бразилець Тайсон у "Шахтарі". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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ФК АталантаФК ШахтарЗбірна України з футболуТайсонРуслан МалиновськийВасиль ЛомаченкоОлександр Усик
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