Головкін – Шеремета: прогноз на чемпіонський бій

Казахський чемпіон середньої ваги Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) вважається явним фаворитом бою з поляком Камілом Шереметою (21-0, 5 КО).

Поєдинок відбудеться у п'ятницю, 18 грудня, в Голлівуді на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino. Час початку бою – 3:30 ночі суботи, 19 грудня, за київським часом (7:30 ранку за часом Нур-Султана).

Аналітики на 99% впевненіу перемозі Головкіна. Ставки на його успіх приймаються з коефіцієнтом 1,04. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на поразку чемпіона досягають рівня 11,00.

При цьому експерти не мають сумнівів у тому, що поєдинок завершиться достроково. На відповідну позицію пропонується індекс 1,12.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні 2019 року Геннадій Головкін скандальним рішенням суддів переміг українця Сергія Дерев'янченка.