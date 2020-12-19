Головкін переміг нокаутом у чемпіонському бою і встановив рекорд

Казахстанський боксер Геннадій Головкін нокаутував поляка Каміла Шеремету та захистив чемпіонські пояси IBF і IBO у середній вазі, побивши досягнення легендарного Бернарда Хопкінса, за кiлькiстю успішних захистів титулу в рамках дивізіону (21).

Поєдинок пройшов на арені Seminole Hard Rock Hotel and Casino в Голівуді (Флоріда, США) і завершився після сьомого раунду технічним нокаутом.

Поляк намагався з перших хвилин захопити ініціативу, але як тільки казахстанець включив джеб, у Шеремета почалися великі труднощі. Вже під кінець першого раунду Каміл пропустив лівий бічний, потрапивши в нокдаун.

Побиття претендента продовжилося і в другій трихвилинці, яка знову завершилася нокдауном.

У рингу йшов односторонній бій. В 4-му і 7-му раунді Головкін потужними ударами знову відправив поляка на канвас. Перед 8-ю трихвилинкою рефері зупинив бій, вважаючи, що Шеремета не може чинити опір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Головкін двічі зустрічався з Альваресом. У першому бою їм не вдалося виявити найсильнішого, а другий поєдинок закінчився мінімальною перемогою мексиканця за рішенням суддів.

У 2019 року Головкін спірним суддівським рішенням переміг українського боксера Сергія Дерев'янченка (13-2, 10 КО).