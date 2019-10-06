Головкін - Дерев'янченко: опублікована вражаюча статистика ударів у бою

Стала відома статистика викинутих і точних ударів у поєдинку між казахстанцем Геннадієм Головкіним (40-1-1, 35 КО) і українцем Сергієм Дерев'янченком (13-2, 10 КО).

Згідно з підрахунком комп'ютеризованої системи оцінки ударів в єдиноборствах CompuBox, за 12 раундів Головкін викинув 720 ударів, з яких 243 досягли своєї мети (33,8 відсотка). Співвідношення джебів склало 406 до 107 (26,4 відсотка), а силових ударів - 314 до 136 (43,3).

Дерев'янченко завдав трохи більше ударів (738), але їх точність виявилася нижче - лише 230 досягли своєї мети (31,2 відсотка). Співвідношення джебів в українця склало 266 на 47 (17,7 відсотка), силових ударів - 472 на 183 (38,8).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ніч на 6 жовтня Головкін переміг Дерев'янченка в поєдинку за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

Зустріч завершилася одноголосним рішенням суддів. Під час інтерв'ю в рингу Головкіна освистали глядачі "Madison Square Garden".

Пізніше були опубліковані суддівські записки, з яких стало ясно скільки раундів виграв українець.

Також були опубліковані кращі моменти бою на відео.

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