Головкін - Дерев'янченко: онлайн відео-трансляція чемпіонського бою

Колишній чемпіон світу з Казахстану Геннадій Головкін (39-1-1, 35 КО) в неділю, 6 жовтня, провів бій проти знаменитого українського боксера Сергія Дерев'янченка (13-1, 10 КО).

Бій проходив за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO).

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію бою Головкін – Дерев'янченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сергій Дерев'янченко поставив на місце Геннадія Головкіна напередодні чемпіонського бою.

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