Головкін – Дерев'янченко: кращі моменти бою на відео

Боксер з Казахстану Геннадій Головкін (40-1-1, 35 КО) переміг знаменитого українського боксера Сергія Дерев'янченко (13-2, 10 КО).

Бій проходив за вакантний чемпіонський пояс Міжнародної боксерської федерації (IBF) в середній вазі і за титул Міжнародної боксерської організації (IBO) і завершився одноголосним рішенням суддів.

Уже в першому раунді наш співвітчизник потрапив в неприємний нокдаун, але зміг гідно протистояти решту трихвилинок. OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися кращі моменти цієї битви.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні непереможний боксер убивчим нокаутом відправив суперника в лікарню.

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