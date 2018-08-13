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Головкін - Альварес: ​​прогноз букмекерів на чемпіонський супербій

7.2тЧитати новину російською

Казахстанського боксера середньої ваги Геннадія Головкіна називають фаворитом матчу-реваншу з мексиканцем Саулем Альваресом. Повторний поєдинок спортсмени проведуть 15 вересня на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Головкін - Альварес. Орієнтовний початок - у неділю, 16 вересня, о 05:00 за київським часом.

Ставки на перемогу 36-річного Головкіна приймаються з коефіцієнтом 1,53. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на успіх Альвареса досягають рівня 2,50. При цьому аналітики припускають, що боксери проведуть у рингу всі 12 раундів. На відповідну позицію можна поставити з коефіцієнтом 1,67.

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Бій Головкін - Альварес завершився скандалом

На кону будуть стояти одразу чотири чемпіонські пояси в середній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської організації (IBO) і пояс журналу The Ring.

Відзначимо, що вперше Головкін і Альварес зійшлися у ринзі у вересні 2017 року. Тоді була зафіксована нічия: один рефері зарахував перемогу мексиканцю 118-110, інший віддав перевагу Головкіну 115-113, а ще один суддя визначив мирову 114-114.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Головкін був позбавлений чемпіонського пояса за версією Міжнародної боксерської федерації. За вакантний титул посперечається українець Сергій Дерев'янченко.

Читайте всі новини по темі "WBC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
WBCWBO
Особи
Геннадій ГоловкінСауль Альварес
Місце
СШАЛас-Вегас
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Комментарии на сайте не модерированы
Алибабаевич. Абдурахман
Алибабаевич. Абдурахман
Гена победит.
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