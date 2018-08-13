Головкін - Альварес: ​​прогноз букмекерів на чемпіонський супербій

Казахстанського боксера середньої ваги Геннадія Головкіна називають фаворитом матчу-реваншу з мексиканцем Саулем Альваресом. Повторний поєдинок спортсмени проведуть 15 вересня на T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Головкін - Альварес. Орієнтовний початок - у неділю, 16 вересня, о 05:00 за київським часом.

Ставки на перемогу 36-річного Головкіна приймаються з коефіцієнтом 1,53. Нічия оцінюється котируванням 21,00. А показники на успіх Альвареса досягають рівня 2,50. При цьому аналітики припускають, що боксери проведуть у рингу всі 12 раундів. На відповідну позицію можна поставити з коефіцієнтом 1,67.

На кону будуть стояти одразу чотири чемпіонські пояси в середній вазі за версіями Всесвітньої боксерської асоціації (WBA), Всесвітньої боксерської ради (WBC), Міжнародної боксерської організації (IBO) і пояс журналу The Ring.

Відзначимо, що вперше Головкін і Альварес зійшлися у ринзі у вересні 2017 року. Тоді була зафіксована нічия: один рефері зарахував перемогу мексиканцю 118-110, інший віддав перевагу Головкіну 115-113, а ще один суддя визначив мирову 114-114.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Геннадій Головкін був позбавлений чемпіонського пояса за версією Міжнародної боксерської федерації. За вакантний титул посперечається українець Сергій Дерев'янченко.