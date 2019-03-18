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"Гнати його палицею": Усик сказав, що зробить заради церкви

5.1тЧитати матеріал російською

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик порівняв канонічну церкву, з матір'ю і рідною домівкою.

Олександр Усик

Олександр Усик

Кадр із відео

"Якщо це знадобиться, то я буду її захищати. Це дім мій. Якщо Церква тобі не Мати, то Бог – не Отець. Якщо хтось прийде і буде сварити ченця, який молиться за мене, або ще щось, яке він має право? Я візьму палицю і буду гнати його палицею з дому свого. Боженька цього не допустить, все у нас буде слава Богу, а ці гоніння, навпаки, тільки зміцнять віру людей і між собою об'єднають людей. А той, хто робить це, хто підпалює, той і згорить", – заявив Усик в інтерв'ю Максі-ТВ.

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Раніше Усик відповів на погрози активістів, які зібралися покарати боксера. Український спортсмен заступився за ченців Києво-Печерської лаври.

15 грудня Олександр отримав орден преподобного Іллі Муромця 1 ступеня. Нагороду українському боксеру вручив Митрополит УПЦ Московського Патріархату Онуфрій.

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Особа
Олександр Усик
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Говорова Елена
Говорова Елена
Какой-то двуликий человек этот усик. С одной стороны такой набожный, а с другой бьёт смертным боем. Как-то уж определился бы .....
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