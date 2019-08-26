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"Глушити в корпус": єдиний боксер, який переміг Ломаченка, дав пораду Кемпбеллу

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Мексиканський боксер Орландо Салідо, який в 2014 році завдав єдиної поразки в кар'єрі Василя Ломаченка, дав пораду йому майбутньому супернику Люку Кемпбеллу.

"Щоб побити Ломаченка, його потрібно реально міцно пресувати. І глушити в корпус. Я думаю, що Ломаченко - хороший боксер, але не найкращий pound for pound (незалежно від вагової категорії - Ред.). Щоб перемогти Василя, треба пресингувати його, нав'язати йому бій і бити по корпусу. Перебоксувати його не вийде ", - зазначив Салідо, якого цитує Sky Sports.

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко

skysports.com

Треба діяти жорстко, змусити Ломаченка відчувати себе на рингу некомфортно. Люк повинен нав'язати свій бій, а не погоджуватися на бій Ломаченка. Пробивати в область грудей і не забувати про удари по корпусу", - сказав Салідо.

Мексиканець також вважає, що Василь просто заздрить його успіху, коли згадує їх очну зустріч.

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"Ломаченко каже, що я порушував правила і бив його нижче пояса? Ой, будь ласка! Під час бою він не скаржився - тільки після нього. Відмазки. Мої спогади про те, як я його побив, змішані: там і радість, і смуток. Це був мій прощальний бій у напівлегкій вазі, де я виступав 16 років і не мав проблем з вагою, я був чемпіоном WBO. Під ту зустріч я зробив все, щоб зігнатися, буквально все, але на 58,1 кг вага зупинилася і не йшла ні в яку", - додав Салідо.

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко - Салідо в 2014 році завершився формальною поразкою українця рішенням суддів. Салідо втратив чемпіонський титул, оскільки не вклався в ліміт ваги на зважуванні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Ломаченка і Кемпбелла відбудеться 31 серпня в Лондоні.

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Особи
Орландо Салідо Василь Ломаченко Люк Кемпбелл
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