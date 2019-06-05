"Геній боксу": Ломаченко зробив відверте зізнання

Чемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA і WBO Василь Ломаченко заявив, що його мета - вписати в історію не тільки своє ім'я, але і його геніального тренера і батька Анатолія Ломаченка.

"Я вважаю його найкращим. Він дійсно тренер, який може зробити з боксера чемпіона, висококласного спортсмена. Він - людина, яка може поміняти боксера кардинально. Наприклад, буде монета," Орел і Решка. Якщо все життя монета лежала на "Орлі", він може взяти і за певний період поміняти сторону монети. Це людина, яка дійсно знає, що потрібно робити в боксі і знає, як це зробити правильно ", - розповів український чемпіон в інтерв'ю YouTube-каналі LOMA Official TV.

Далі, Василь Ломаченко навів конкретний приклад, чому вважає батька великим тренером.

"Для мене він - геніальний чоловік, геній боксу, тому що він довів це не тільки зі мною. Він виховав не тільки мене, він показав це в 2011 році, потім в 2012 році в WSB, ну і з" Вусатим "( Олександр Усик ). Коли у "Усатого" були спірні бої без нагляду батька - це був один бокс. Як тільки в його таборі з'явився батько, я думаю, не потрібно пояснювати, всі побачили різницю.

Усик і дме Ломаченко.

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Одна з моїх цілей сьогодні в професійному боксі - це закріпити прізвище Ломаченка, і своє, і його. Хочу в першу чергу закріпити його ім'я, як геніального тренера в професійному боксі ", - сказав Ломаченко в інтерв'ю власному YouTube-каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український чемпіон Василь Ломаченко оголосив про те, що оговтався від травми, і починає тренувальний табір перед боєм з британцем Люком Кемпбеллом.

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