Гассієв винесе Усика, буде жорсткий нокаут, – глава Федерації боксу Росії

Олександр Чеканов Бокс 12:15, 4.12.2020 Оновлено: 12:18, 4.12.2020

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов продовжує наполягати на проведенні матчу-реваншу між Муратом Гассієвим і Олександром Усиком.

Про це сам функціонер заявив в інтерв'ю ТАСС. Він зазначив, що для нього організація такого поєдинку є справою принципу. Крім того, Кремльов висловив упевненість у перемозі свого співвітчизника.

"Я впевнений, що Гассієв може стати абсолютним чемпіоном світу. Але я все одно хочу побачити реванш Гассієв – Усик. Для мене це принцип, щоб переконатися. А я переконаний, якщо такий бій буде, то Мурат винесе Усика, буде жорсткий нокаут", – сказав глава ФБР.

Нагадаємо, Мурат Гассієв і Олександр Усик зустрічалися у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу в липні 2018 року. Тоді в Москві українець здобув розгромну перемогу одноголосним рішенням суддів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик розповів про свої непрості взаємини з промоутером Олександром Красюком.

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