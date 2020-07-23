Гассієв висловився про реванш із Усиком

Михайло Морозов Бокс 11:03, 23.07.2020

Російський боксер Мурат Гассієв прокоментував розмови про поразку в бою проти Олександра Усика та зізнався, що зараз не думає про бій з українцем.

"Люди постійно будуть щось говорити. Мене більше турбує те, що вони вважають, що мені треба зав'язувати. Що я старий, мій час минув. Хоча мені ніби всього 26 років, чому мій час минув? Але на це не потрібно звертати увагу. Зараз головне завдання – тренуватися і провести хоча б один бій у 2020-му. Тема реваншу з Усиком зараз на 100% забута. зараз головна мета – повернутися на ринг, абсолютно не важливо, з яким суперником", – цитує слова Гассієва видання Sports.ru.

Нагадаємо, що 21 липня 2018 року Олександр Усик здобув розгромну перемогу над росіянином і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили гучну заяву щодо можливого реваншу українця та росіянина.

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