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Гассієв висловився про реванш із Усиком

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,0 т.
Гассієв не думає про реванш із Усиком

Гассієв не думає про реванш із Усиком.

Російський боксер Мурат Гассієв прокоментував розмови про поразку в бою проти Олександра Усика та зізнався, що зараз не думає про бій з українцем.

"Люди постійно будуть щось говорити. Мене більше турбує те, що вони вважають, що мені треба зав'язувати. Що я старий, мій час минув. Хоча мені ніби всього 26 років, чому мій час минув? Але на це не потрібно звертати увагу. Зараз головне завдання – тренуватися і провести хоча б один бій у 2020-му. Тема реваншу з Усиком зараз на 100% забута. зараз головна мета – повернутися на ринг, абсолютно не важливо, з яким суперником", – цитує слова Гассієва видання Sports.ru.

Нагадаємо, що 21 липня 2018 року Олександр Усик здобув розгромну перемогу над росіянином і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії зробили гучну заяву щодо можливого реваншу українця та росіянина.

Олександр УсикМурат Гассієв
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