Гассієв відмовився проводити бій на розігріві в Усика

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Мурат Гассієв повідомив, що його дебют у суперважкому дивізіоні відкладається і не може відбутися 12 жовтня в Чикаго, як планувалося.

Гассієв повинен був провести поєдинок в андеркарті бою Олександр Усик — Тайрон Спонг, однак через травму росіянин не зможе вийти на ринг.

Мурат Гассієв boxingscene.com

"Навряд чи бій пройде в жовтні, я все ще видужую після отриманої травми, все залежатиме від мого тіла. Головне для мене зараз – це швидко відновитися і повернутися на ринг", – сказав Гассієв, чиї слова цитує Boxing Scene.

Нагадаємо, що свій останній на цей момент поєдинок Гассієв провів у липні 2018 року, програвши в Сочі Усику у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гассієв висловився про найближчий бій Усика і викликав українця на реванш.

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