Гассієв: важко говорити про якісь перспективи Усика

Поєдинок проти британця Дерека Чісори став хорошою перевіркою для українського ексчемпіона світу Олександра Усика.

Таку думку в інтерв'ю РИА "Новости" заявив російський боксер Мурат Гассієв, який програв нашому співвітчизнику у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу. За словами спортсмена, у кожного з супертяжів має шанс на те, щоб добути пояс.

"Я подивився зустріч Усик – Чісора, але не повністю. Це цікавий бій, який виявився не дуже простим для Саші. Але він пройшов цю перевірку в особі сильного суперника. Важко говорити про якісь перспективи. Саша, якщо не помиляюся, провів другий бій, я провів один. І все покаже тільки час. Це суперважку вагу, і шанс є у кожного", – сказав Гассієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон напівважкої ваги Артур Бетербієв розповів про особливості Олександра Усика.