Гассієв: важко говорити про якісь перспективи Усика

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Бокс
3,1 т.
Усик Гассиев

Поєдинок проти британця Дерека Чісори став хорошою перевіркою для українського ексчемпіона світу Олександра Усика.

Таку думку в інтерв'ю РИА "Новости" заявив російський боксер Мурат Гассієв, який програв нашому співвітчизнику у фіналі Всесвітньої суперсерії боксу. За словами спортсмена, у кожного з супертяжів має шанс на те, щоб добути пояс.

"Я подивився зустріч Усик – Чісора, але не повністю. Це цікавий бій, який виявився не дуже простим для Саші. Але він пройшов цю перевірку в особі сильного суперника. Важко говорити про якісь перспективи. Саша, якщо не помиляюся, провів другий бій, я провів один. І все покаже тільки час. Це суперважку вагу, і шанс є у кожного", – сказав Гассієв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський чемпіон напівважкої ваги Артур Бетербієв розповів про особливості Олександра Усика.

Мурат ГассієвОлександр Усик