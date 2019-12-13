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13 грудня • оновлено в 11:32
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Гарантії Усика: знаменитий український кікбоксер виграв дебютний бій у боксі

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Титулований український кікбоксер Артур Кишенко успішно дебютував у професійному боксі, здолавши за очками маловідомого колумбійця Бейбі Беррокала в 6-раундовому рейтинговому поєдинку.

Як повідомляє MMAboxing, бій проходив у Барселоні в рамках другої середньої ваги і був частиною боксерського шоу від відомого промоутера Едді Хірна і його компанії Matchroom Boxing.

Едді Хірн і Артур Кишенко

Едді Хірн і Артур Кишенко

worldboxingnews.net

Кішенко володів повною перевагою, хоча в першій половині бою кілька разів пропустив удари від колумбійського шульги. У четвертому раунді українець зміг відправити суперника в нокдаун, але не зміг добити опонента. Ситуацію дещо ускладнило розсічення над оком Артура, і він вирішив не форсувати події, а довести поєдинок до фінального гонгу. Вердикт суддів був повністю в його користь: 59-54, 59-54 і 59-53.

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Український кікбоксер за 30 секунд переміг жахливим нокаутом

33-річний Артур Кишенко – чемпіон світу з кікбоксингу. Він проводив свій перший бій у професійній боксерській кар'єрі. Напередодні його дебюту Едді Хірн заявив, що багато чув про силу українця зі слів Олександра Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кікбоксер брутально забив суперника, перемігши нокаутом.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Едді Хірн
Місце
Іспанія Барселона
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