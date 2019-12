Гарантії Усика: знаменитий український кікбоксер виграв дебютний бій у боксі

Титулований український кікбоксер Артур Кишенко успішно дебютував у професійному боксі, здолавши за очками маловідомого колумбійця Бейбі Беррокала в 6-раундовому рейтинговому поєдинку.

Як повідомляє MMAboxing, бій проходив у Барселоні в рамках другої середньої ваги і був частиною боксерського шоу від відомого промоутера Едді Хірна і його компанії Matchroom Boxing.

Кішенко володів повною перевагою, хоча в першій половині бою кілька разів пропустив удари від колумбійського шульги. У четвертому раунді українець зміг відправити суперника в нокдаун, але не зміг добити опонента. Ситуацію дещо ускладнило розсічення над оком Артура, і він вирішив не форсувати події, а довести поєдинок до фінального гонгу. Вердикт суддів був повністю в його користь: 59-54, 59-54 і 59-53.

Kickboxing veteran Artur Kyshenko takes home a comfortable decision win in his boxing debut against Beibi Berrocal. pic.twitter.com/GQIJdpClsy