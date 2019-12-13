Гарантії Усика: знаменитий український кікбоксер виграв дебютний бій у боксі

Титулований український кікбоксер Артур Кишенко успішно дебютував у професійному боксі, здолавши за очками маловідомого колумбійця Бейбі Беррокала в 6-раундовому рейтинговому поєдинку.

Як повідомляє MMAboxing, бій проходив у Барселоні в рамках другої середньої ваги і був частиною боксерського шоу від відомого промоутера Едді Хірна і його компанії Matchroom Boxing.

Едді Хірн і Артур Кишенко worldboxingnews.net

Кішенко володів повною перевагою, хоча в першій половині бою кілька разів пропустив удари від колумбійського шульги. У четвертому раунді українець зміг відправити суперника в нокдаун, але не зміг добити опонента. Ситуацію дещо ускладнило розсічення над оком Артура, і він вирішив не форсувати події, а довести поєдинок до фінального гонгу. Вердикт суддів був повністю в його користь: 59-54, 59-54 і 59-53.

Kickboxing veteran Artur Kyshenko takes home a comfortable decision win in his boxing debut against Beibi Berrocal. pic.twitter.com/GQIJdpClsy - Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) 12 Nollaig 2019

Новини Український кікбоксер за 30 секунд переміг жахливим нокаутом

33-річний Артур Кишенко – чемпіон світу з кікбоксингу. Він проводив свій перший бій у професійній боксерській кар'єрі. Напередодні його дебюту Едді Хірн заявив, що багато чув про силу українця зі слів Олександра Усика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український кікбоксер брутально забив суперника, перемігши нокаутом.

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