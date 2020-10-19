Гай: Ломаченко дурень, але Україна винна, що він став дурнем проросійським

Українська держава сама винна в тому, що провідні спортсмени підпадають під вплив російської пропаганди.

Таку думку на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловив ветеран АТО, журналіст і військовий експерт Мирослав Гай, коментуючи поразку Василя Ломаченка від Теофімо Лопеса. Він також зазначив, що більшість українців зраділи такому результату бою за звання абсолютного чемпіона світу.

"Більшість радіють поразці Ломаченкв, незалежно від політичних позицій. Є окремі маргінали, які обурюються такою реакцією суспільства, їх логіка зрозуміла, але вони не розуміють логіки країни. На жаль, я теж маргінал. Я теж засмучений... Засмучений, що Україна не зробила нічого, щоб протидіяти солодким пропозиціям Кремля для українських спортсменів і спортивних асоціацій України. Ломаченко дурень, але українська держава винна, що він став дурнем проросійським", – написав Гай.

Гай зазначив, що більшість українців зраділи поразці Ломаченка.

Гай в Facebook висловився про поразку Ломаченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український волонтер Віталій Дейнега обматюкав Василя Ломаченка та Олександра Усика у відповідь на підтримку супертяжем його кума. А мер Львова Андрій Садовий зазначив, що Україна відвернулася від Ломаченка після того, як той сам зрадив своїй країні.