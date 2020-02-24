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24 лютого • оновлено в 09:58
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Ф'юрі знищив Вайлдера: спортивні підсумки 23 лютого

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Британський суперваж Тайсон Ф'юрі достроково переміг американця Деонтея Вайлдера у чемпіонському бою, а українка Юлія Мішура виграла світовий фестиваль із фітнесу.

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 23 лютого.

Крім того, в Італії завершився чемпіонат світу з біатлону, на якому Україна завоювала одну медаль. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
культуризм і бодібілдинг реванш Вайлдер – Ф'юрі чемпіонат світу з біатлону
Особи
Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
Тег
ФК Шахтар
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