Ф'юрі знищив Вайлдера: спортивні підсумки 23 лютого

Британський суперваж Тайсон Ф'юрі достроково переміг американця Деонтея Вайлдера у чемпіонському бою, а українка Юлія Мішура виграла світовий фестиваль із фітнесу.
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини неділі, 23 лютого.
Крім того, в Італії завершився чемпіонат світу з біатлону, на якому Україна завоювала одну медаль. Наші читачі вважають найцікавішими наступні матеріали:
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