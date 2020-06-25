Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі впевнений, що Деонтей Вайлдер легко впорається з чинним володарем титулів за версіями WBA Super, WBO, IBF, IBO Ентоні Джошуа.

Британець упевнений, що зустріч завершиться в першій трихвилинці.

"Вайлдер переможе Джошуа. Гарантую вам це на 100 000%. Деонтей поб'є Джошуа, Ділліана Уайта, Джарелла Міллера. Один рух – і вони впадуть. Деонтей зробить із ними те ж саме, що зробив із Домініком Бризиліом, – відправить їх у нокаут у першому ж раунді", – цитує Ф'юрі BoxingScene.

На думку Тайсона в Уайта, Джошуа і Міллера немає такої майстерності, як у нього.

"Мені хочеться побачити ці поєдинки, тому що вони продовжують кидати виклик Вайлдеру. Але, як тільки він до них доторкнеться, вони впадуть", – підсумував Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Деонтей Вайлдер і Тайсон Ф'юрі двічі билися між собою.

У першому поєдинку супертяжі видали мегафайт, який приніс нічию. При цьому британець двічі побував у нокдауні, але, на думку багатьох експертів, здобув перемогу в бою.

У бою-реванші Ф'юрі переміг технічним нокаутом і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.