Ф'юрі включив Усика у п'ятірку найкращих боксерів сучасності

Михайло Морозов Бокс 12:50, 15.06.2020

Британський боксер і володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі поставив українця Олександра Усика на четверте місце в списку найкращих важковаговиків сучасності.

Як повідомляє видання GiveMeSport, найкращим боксером в хевівейті британець назвав себе, а другу і третю позиції віддав Деонтею Уайлдеру й Ентоні Джошуа, відповідно. Слідом за ними розташувалися Усик і Ділліан Уайт, який є обов'язковим претендентом на пояс WBC, яким володіє Ф'юрі.

Тайсон Ф'юрі
EssentiallySports

Нагадаємо, що британець оголосив про те, що домовився про два поєдинки проти Ентоні Джошуа в 2021 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, це не сподобалося промоутеру Усика Олександру Красюку та президенту WBO Пако Валькарселю, які заявили, що спочатку з Джошуа має побитися українець, оскільки він є обов'язковим претендентом на пояс.

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