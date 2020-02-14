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14 лютого • оновлено в 18:26
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"Може підвести": Ф'юрі висловився про Усика

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Британський лінійний чемпіон суперважкої ваги Тайсон Ф'юрі позитивно оцінив шанси українця Олександра Усика в дивізіоні.

При цьому "Циганський король" зазначив, що може завадити нашому співвітчизнику домогтися успіхів у хевівейті.

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"Усик здатний на що завгодно в суперважкій вазі. Він хороший лівша і дуже технічний. Йому не потрібно поліпшень. Єдине, що може його підвести, це його розміри. Його зріст всього 188 або 190 сантиметрів. А зараз у дивізіоні дуже потужні хлопці. Я думаю, що у нього хороші боксерські навички. До того ж, габарити не завжди мають значення, чи ви знаєте, як правильно цим користуватися", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю Behind Gloves.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі відверто зізнався у суїцидальних схильностях напередодні реваншу з Деонтеєм Уайлдером.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Тайсон Ф'юрі Олександр Усик
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