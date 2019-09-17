Ф'юрі відсторонили від боксу: названа причина

Ексчемпіон світу в суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі здобув двомісячне медичне відсторонення через травму, отриману в бою проти Отто Валліна.

Тайсон Ф'юрі fightnews.info

За інформацією Mirror, атлетична комісія штату Невада вже призупинила ліцензію "Циганського короля" до 14 листопада. На запланований реванш із Уайлдером це ніяк не вплине. Промоутер Ф'юрі Френк Уоррен вважає, що до лютого його підопічний буде повністю готовий.

"Лікар сказав, що це було лише розсічення, тому для нього не потрібна мікрохірургія. Також він сказав, що все добре зашили. Схрестимо пальці, у нього є п'ять місяців до лютого, ми подивимося, що буде", — повідомив промоутер.

За словами Уоррена, все, що необхідно Ф'юрі зараз — стежити за вагою і бути готовим повернутися в зал.

"Звичайно, йому потрібен відпочинок, треба побути з сім'єю, тому що він був у таборі протягом року. У нього розсічення, він не може тренуватися з ним. Все, що він повинен робити — це стежити за вагою для того, щоб у будь-який момент повернутися в зал і почати спарингувати", — додав менеджер британського боксера.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після бою зі шведом Валліном на обличчя Тайсона Ф'юрі наклали 40 швів, а сам він після цього відправився пити пиво і грати в казино.

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