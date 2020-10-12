Ф'юрі відмовився від третього бою з Уайлдером

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі заявив, що вирішив на якийсь час забути про третій бій проти Деонтея Уайлдера.

В інтерв'ю виданню The Athletic британець розповів, що був готовий знову побити свого американського візаві, але втомився від того, що команда суперника постійно переносила реванш.

"Я з нетерпінням чекав можливості знову побити Уайлдера. Це швидкий і легкий бій. Але мій суперник і його команда почали морочити мені голову з датою поєдинку. Вони не хотіли битися з чемпіоном світу, оскільки знали, чим це закінчиться. Всьому світу це відомо: Уайлдер знову опинився б на п'ятій точці. Бій мав пройти влітку, але спочатку вони перенесли його на жовтень, потім на грудень, а потім попросили провести його в наступному році. Я вирішив, що з мене вистачить, і залишив це в минулому", – заявив Ф'юрі.

Він додав, що дозволить американцеві виграти кілька поєдинків, перш ніж знову його нокаутувати.

Нагадаємо, що перший поєдинок між боксерами закінчився внічию, а другий – достроковою перемогою британця в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше промоутер з компанії Top Rank Боб Арум заявив, що третій бій Ф'юрі та Уайлдера не відбудеться 19 грудня через матчі з американського футболу.