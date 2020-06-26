Ф'юрі: тільки ми з Усиком можемо завдати проблем Уайлдеру

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що на сьогоднішній день тільки він та Олександр Усик можуть завдати проблем Деонтею Уайлдеру.

"Деонтей Уайлдер все ще залишається найнебезпечнішим боксером в суперважкій вазі. Він відправить на канвас будь-якого суперника у хевівейті, крім мене і, напевно, Олександра Усика, який, як мені здається, зможе завдати йому проблем. Є тільки дві людини в суперважкій вазі, які можуть завдати проблем Уайлдеру – це я та Олександр Усик", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю на YouTube-каналі iFL TV.

Пояснюючи свою точку зору, він назвав сильні сторони Усика, відзначивши досвід українського боксера.

"Я зможу зробити це, тому що я справжній звір, воїн і легенда. Що стосується Усика, то він є майстерним боксером, володіє великим досвідом, і це допомагає йому справлятися з потужними ударами суперників", – підсумував Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній суперник Усика британський боксер Тоні Белью заявив, що українець зможе побити всіх важковаговиків, крім Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі.