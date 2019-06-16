Тайсон Ф'юрі швидкісним нокаутом переміг в чемпіонському бою

Лінійний чемпіон в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) переміг Тома Шварца (24-1, 16 КО) і завоював титул інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO).

Тайсон Ф'юрі

Бій на рингу Grand Garden Arena, Лас-Вегас, США, завершився технічним нокаутом у 2-му раунді.

Титул "лінійний чемпіон" є неофіційним і єдиним в кожній ваговій категорії. Його можна добути, лише перемігши попереднього лінійного чемпіона, що Ф'юрі і зробив, сенсаційно перемігши в листопаді 2015 року українця Володимира Кличка.

Перший раунд пройшов у своєрідній розвідці. Британець тримав суперника на дистанції, періодично "перевіряючи" його голову джебом.

Ф'юрі - Шварц thecalwashingtonpost.com

У другому раунді у Тайсона пройшов потужний правий боковий в голову німецького спортсмена, після чого лінійний чемпіон став блазнювати, посміхаючись і опускаючи руки. До кінцівці раунду Шварц опинився в нокдауні.

Ф'юрі розвинув атаку, затиснув в претендента в кут, і за 10 секунд до рятівного гонга рефері зупинив бій.

The knockdown Fury gave Schwarz that he couldn't recover from.

Schwarz likely has a broken nose. Perfect performance.#FurySchwarz pic.twitter.com/uPz0Z12DZF — RobWD (@Tricki_D) 16 июня 2019 г.

Ф'юрі - Шварц

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня 2018 року Ф'юрі провів поєдинок проти чемпіона світу за версією WBC Деонтея Уайлдера. Бій на арені Staples Center в Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія, США) несподівано завершився внічию. Після безлічі невдалих переговорів про матч-реванш, сторони в травні нарешті змогли домовитися про повторну зустріч.

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