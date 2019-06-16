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Ф'юрі - Шварц: весь чемпіонський бій на відео

Ф'юрі - Шварц: весь чемпіонський бій на відео
Зустріч завершилася несподіваною розв'язкою
8.1тЧитати матеріал російською

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі (28-0-1, 20 КО) переміг нокаутом Тома Шварца (24-1, 16 КО) з Німеччини.

Тайсон володів абсолютною перевагою і легко забив німця, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона Всесвітньої боксерської організації (WBO). OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повний запис цієї зустрічі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, бій Ф'юрі - Шварц пройшов в Лас-Вегасі і завершився у другому раунді.

В одному з моментів британець опустив руки і без захисту зміг ухилитися від всіх ударів, повторивши рухи легендарного Мохаммеда Алі.

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Особи
Том ШварцТайсон Ф'юрі
Місце
СШАЛас-Вегас
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