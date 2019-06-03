Ф'юрі – Шварц: названо фаворита чемпіонського бою

Одіозний британський супертяж Тайсон Ф'юрі в суботу, 15 червня, проведе поєдинок проти непереможного представника Німеччини Тома Шварца.

Вечір боксу відбудеться на арені MGM Grand в Лас-Вегасі. На кону буде стояти пояс інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), яким володіє німецький спортсмен. Орієнтовний початок бою – о 06:00 ранку неділі, 16 червня, за київським часом.

Ф'юрі – Шварц

Беззаперечним фаворитом букмекерів вважається британський боксер. Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,02. Нічия оцінюється котируванням 26,00. А показники на успіх Шварца досягають рівня 15,00. При цьому на дострокову перемогу Тайсона можна поставити з коефіцієнтом 1,44.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Ентоні Джошуа сенсаційно програв нокаутом мексиканцю Енді Руїсу в сьомому раунді, втративши відразу чотири чемпіонські пояси.

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