Ф'юрі – Шварц: дивитися онлайн чемпіонський бій

Британський супертяж Тайсон Ф'юрі в суботу, 15 червня, проведе черговий поєдинок на професійному рингу.

В американському Лас-Вегасі на арені MGM Grand "Циганський король" битиметься з непереможним німецьким боксером Томом Шварцом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Ф'юрі – Шварц. Орієнтовний початок – о 5:30 ранку неділі, 16 червня, за київським часом.

Ф'юрі – Шварц

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ Ф'ЮРІ – ШВАРЦ

Українські і російські мовники не зацікавилися показом поєдинку кривдника Володимира Кличка.

Побачити бій можна буде в прямому ефірі американського телеканалу ESPN, а також британського BT Sport.

Ф'юрі – Шварц

ПРОГНОЗ НА БІЙ Ф'ЮРІ – ШВАРЦ

Очевидним фаворитом протистояння, на кону якого стоятиме титул інтерконтинентального чемпіона за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), вважається британець.

Ставки на перемогу Ф'юрі приймаються з коефіцієнтом 1,05. Нічия оцінюється котируванням 34,00. А показники на успіх Шварца досягають рівня 10,00.

ГОНОРАРИ ЗА БІЙ Ф'ЮРІ– ШВАРЦ

За даними преси Тайсон Ф'юрі повинен отримати за поєдинок проти німецького супертяжа мінімум 10 мільйонів фунтів (11,2 млн євро).

У свою чергу Том Шварц зможе заробити 800 тисяч євро.

Ф'юрі – Шварц

СЛОВА ПЕРЕД БОЄМ

Тайсон Ф'юрі, лінійний чемпіон світу:

– Наскільки мені відомо, я йду на пенсію після Тома Шварца, ось як я до цього ставлюся. Я не дивлюся за спину іншим. Якщо не поб'ю Тома Шварца, то я не отримаю інший бій. Все просто. Я беру один поєдинок за раз, я говорив про це все своє життя. Сподіваюся він кілька разів ударить мені по підборіддю. Сподіваюся, що піднімуся з підлоги три-чотири рази. Я сподіваюся, це буде найважчий бій у моїй кар'єрі. Ось, до чого я готуюся.

Ф'юрі – Шварц

Том Шварц, інтерконтинентальний чемпіон WBO:

– Це мрія. І хоча мені до душі Тайсон, як крутий боєць і спортсмен, я молодий і амбітний, і входжу до топ-15 світового рейтингу. Мені нічого втрачати. Моя 25-а перемога буде проти Ф'юрі.

ПРОМО БОЮ Ф'ЮРІ – ШВАРЦ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Тайсон Ф'юрі обматюкав легендарного Володимира Кличка, згадавши про свою перемогу над українцем у 2015 році.

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