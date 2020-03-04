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4 березня • оновлено в 21:24
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Ф'юрі розповів, коли закінчить боксерську кар'єру

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Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу проти Ентоні Джошуа стане його останнім боєм.

"Мені залишилося провести два бої, після чого потрібно буде серйозно замислитися над тим, що робити далі. Як довго це може тривати? Я не програю протягом 31 поєдинка. Пішов вже дванадцятий рік моєї професійної кар'єри", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю YouTube- каналу This Morning.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Боксер пояснив, що його життя схоже на американські гірки, де одні емоції швидко змінюються іншими. Він довгий час проводить у тренувальному таборі, готуючись до боїв, після чого змушений знову повертатися до звичайного сімейного життя, і це його виснажує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, промоутер Боб Арум заявив, що третій поєдинок між Деонтеєм Вайлдером і Тайсоном Ф'юрі планується на 18 липня, а його колега Едді Хірн хоче організувати як мінімум два бої між Джошуа та Ф'юрі.

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Особи
Ентоні Джошуа Деонтей Вайлдер Тайсон Ф'юрі
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