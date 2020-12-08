Ф'юрі про висловлювання Уайлдера: раджу йому негайно звернутися до лікаря

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Бокс
2,4 т.
Тайсон Ф'юрі

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі порадив Деонтею Уайлдеру звернутися до лікаря, оскільки той, на його думку, не може самостійно впоратися з гіркотою поразки в їхньому бою.

В інтерв'ю виданню Sportbible "Циганський король" заявив, що раніше він на собі відчув ситуацію, в якій опинився американський боксер. За його словами, "нісенітниці", які говорить Деонтей, шкодять його кар'єрі, репутації та психіці.

"Всі по-різному сприймають поразку, і я впевнений, що психіка Уайлдера постраждала після бою зі мною. Коли тебе не могли побити протягом 12 років, і тут тебе раптово нокаутують, розривають на шматки і знищують на рингу – це непросто прийняти. Я не хочу говорити нічого поганого про нього, оскільки теж стикався з психічними проблемами й ніс повну нісенітницю. Я раджу йому негайно звернутися до лікаря, оскільки пройшов вже майже рік із моменту його побиття, а він досі повторює одне й те саме. Це погано відображається на його кар'єрі, репутації та психіці", – поділився своїм баченням ситуації Ф'юрі.

Нагадаємо, що Уайлдер придумав безліч неймовірних пояснень своєї поразки в поєдинку проти "Циганського короля", включно з махінаціями з рукавичками, занадто важким одягом перед виходом на ринг, поганою роботою судді й продажністю його тренера, який викинув білий рушник у сьомому раунді бою проти Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер пояснив, чому ніколи не дасть реванш Уайлдеру.

Тайсон Ф'юріДеонтей Вайлдер