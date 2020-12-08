Ф'юрі про висловлювання Уайлдера: раджу йому негайно звернутися до лікаря

Чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі порадив Деонтею Уайлдеру звернутися до лікаря, оскільки той, на його думку, не може самостійно впоратися з гіркотою поразки в їхньому бою.

В інтерв'ю виданню Sportbible "Циганський король" заявив, що раніше він на собі відчув ситуацію, в якій опинився американський боксер. За його словами, "нісенітниці", які говорить Деонтей, шкодять його кар'єрі, репутації та психіці.

"Всі по-різному сприймають поразку, і я впевнений, що психіка Уайлдера постраждала після бою зі мною. Коли тебе не могли побити протягом 12 років, і тут тебе раптово нокаутують, розривають на шматки і знищують на рингу – це непросто прийняти. Я не хочу говорити нічого поганого про нього, оскільки теж стикався з психічними проблемами й ніс повну нісенітницю. Я раджу йому негайно звернутися до лікаря, оскільки пройшов вже майже рік із моменту його побиття, а він досі повторює одне й те саме. Це погано відображається на його кар'єрі, репутації та психіці", – поділився своїм баченням ситуації Ф'юрі.

Нагадаємо, що Уайлдер придумав безліч неймовірних пояснень своєї поразки в поєдинку проти "Циганського короля", включно з махінаціями з рукавичками, занадто важким одягом перед виходом на ринг, поганою роботою судді й продажністю його тренера, який викинув білий рушник у сьомому раунді бою проти Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британський боксер пояснив, чому ніколи не дасть реванш Уайлдеру.