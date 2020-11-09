Ф'юрі про Усика: ніхто з топ-15 з ним навіть не спітніє

Британський чемпіон Тайсон Ф'юрі (27-0, 19-0) зізнався, що розчарований виступом Олександра Усика (18-0, 13 КО) у поєдинку проти Дерека Чісори (32-10, 23 КО).

"Циганський король" в інтерв'ю talkSPORT невисоко оцінив шанси українця у суперважкому дивізіоні.

"По поєдинку проти Чісори можу сказати, що ніхто з топ-15 супертяжів на сьогодні навіть не спітніє з Усиком. Ніхто з нас не хвилюється. Всі просто запитують: "Це те, через що був весь галас? Серйозно?" Я його високо оцінював, але з Чісорою він мене не вразив. А Дерек, ймовірно, на сьогодні найменший із супертяжів", – сказав Ф'юрі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі згадали дебютний бій Усика у професійному боксі, який відбувся 9 листопада 2013 року.