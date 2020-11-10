Ф'юрі пояснив, чому ніколи не дасть Уайлдеру реванш

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що погоджувався на будь-яку дату третього бою, яку йому пропонувала команда Деонтея Уайлдера, але їм все одно не вдалося домовитися.

Британець заявив, що це вже не має жодного значення, тому що він не дасть американцеві шансу на реванш після образ на свою адресу. Він також вважає, що може подати на Уайлдера в суд за наклеп, але не стане цього робити.

"Я погоджувався на будь-яку дату, яку вони пропонували. Але зараз я вже не звертаю на це увагу. Все скінчено. Уайлдер намагався дискредитувати мене тим брудом, який він говорив. Якби я був таким, як всі інші, то подав би на нього позов у 100 млн доларів за наклеп. Але мене це не цікавить. Він ніколи в житті не отримає шанс на третій бій зі мною після його слів. Поразка – це одна справа. Кожен може програти. Але те, що він говорив в ці останні вісім місяців, це просто смішно", – сказав Ф'юрі в інтерв'ю журналісту Гарету Девіду.

Нагадаємо, що в другому бою між Тайсоном і Деонтеєм британець здобув дострокову перемогу в сьомому раунді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ф'юрі зробив невтішний прогноз щодо перспектив Усика в суперважкій вазі.