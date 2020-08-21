Ф'юрі попередив Уайлдера про скасування третього бою

Тайсон Ф'юрі заявив, що не чекатиме третього бою з Уайлдером вічно.

Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі пригрозив Деонтею Уайлдеру скасуванням третього бою і заявив, що не збирається чекати на свого суперника "вічно".

"Куди ти зник? Час не стоїть на місці! Я не буду чекати на тебе вічно! У суперважкому дивізіоні багато ледарів, яких я готовий з'їсти на сніданок", – цитує слова Ф'юрі видання BoxingScene.

Нагадаємо, що перший поєдинок між боксерами закінчився внічию, а другий – достроковою перемогою британця в сьомому раунді. Після поразки Уайлдер активував опцію щодо проведення третього бою проти Ф'юрі, прописану в контракті боксерів.

Спочатку їхній поєдинок планували провести в липні, проте через пандемію коронавірусу він був перенесений на жовтень. Зараз же дату бою посунули на 19 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, молодший брат Уайлдера Марселлос звинуватив Ф'юрі в нечесній перемозі.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!