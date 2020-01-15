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15 січня • оновлено в 12:26
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Ф'юрі підтвердив, що Кличко нокаутував Вайлдера

1.1т
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Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі не сумнівається в правдивості слів британського боксера Ділліана Вайта про те, що легендарний українець Володимир Кличко жорстко нокаутував Деонтея Вайлдера під час спарингу в 2014 році.

"Я вірю цим словам. Не бачу причин, за якими Ділліан Вайт став би брехати, адже він був там. Я чув про це й від інших людей. Людей, які близькі до Кличка. Але спаринг – це спаринг. Краще бути нокаутованим в залі, ніж у титульному бою", – заявив Ф'юрі в інтерв'ю YouTube-каналу Behind The Gloves.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

УНІАН

Нагадаємо, що титульний бій за пояс WBC між Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Вайлдером відбудеться 22 лютого в Лас-Вегасі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, британський боксер Ділліан Вайт розповів, що Володимир Кличко жорстко нокаутував чинного чемпіона світу Деонтея Вайлдера під час одного зі спарингів.

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Тема
WBC
Особи
Деонтей Уайлдер Тайсон Ф'юрі Володимир Кличко Ділліан Уайт
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