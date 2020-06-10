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10 червня • оновлено в 20:06
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Ф'юрі оголосив про бій з Джошуа

1.8т
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Чемпіон WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що домовився про поєдинок проти Ентоні Джошуа.

"Це офіційно. Бій Ф'юрі – Джошуа узгоджений на наступний рік. Спочатку я размажу Деонтея Уайлдера, а потім знищу Ентоні Джошуа", – написав Ф'юрі в Instagram.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі

Промоутер Джошуа Едді Хирн підтвердив інформацію, зазначивши, що обидва боксери згодні з фінансовими умовами боїв.

"Ми ще не підписали контракти, тому що є речі, які потрібно опрацювати. Це найбільший бій в історії британського боксу. В нашому поколінні ніколи не буде такого гучного поєдинку. Джошуа і Ф'юрі домовилися про два бої. Перший бій може відбутися наступного літа", – сказав Хирн в інтерв'ю Sky Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 лютого Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) переміг в бою-реванші з американцем Деонтеєм Уайлдером (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

8 грудня минулого року Джошуа (22-1, 21 КО) взяв реванш над мексиканцем Енді Руїсом (33-1, 22 КО) і повернув назад чемпіонські пояси WBA, WBO, IBF, IBO в суперважкій вазі.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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