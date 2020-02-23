Ф'юрі достроково переміг Вайлдера в головному бою року

Британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) переміг в бою-реванші з американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41 КО) і завоював пояс Всесвітньої боксерської ради (WBC) в суперважкій вазі.

12-раундовий поєдинок знаменитих боксерів пройшов на арені MGM Grand в Лас-Вегасі і завершився в 7-й трихвилинці, після того, як команда Вайлдера викинула в ринг рушник.

OBOZREVATEL провів онлайн-трансляцію бою Вайлдер – Ф'юрі 2.

Поєдинок розпочався напружено. Ф'юрі з перших секунд рвонув в атаку, змушуючи Вайлдера "відстрелюватись" джебом. Представник США не ніяковів і намагався контратакувати.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Другий раунд відзначався невеликими сплесками активності з боку обох боксерів. Ф'юрі вдаліше доносив свої удари до обличчя опонента, але серйозної небезпеки вони не становили. Входячи в азарт спортсмени не завжди чули команди рефері розійтися.

Вайлдер - Ф'юрі 2

У третій трихвилинці коли Вайлдер відходив назад, Ф'юрі його зловив бічним на відсутності балансу, пiдкосивши американця. Тайсон намагався відразу в'язати в клінч після атаки, щоб не пропустити у відповідь, а Деонтей зробив акцент на свою праву руку.

Вайлдер - Ф'юрі 2

За 25 секунд до гонгу удар британця справа досяг задньої бічної частин голови "бронзового бомбардувальника", несподівано відправивши його в нокдаун. Часу, що залишився, не вистачило, щоб закінчити бій достроково.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Відразу з перших секунд 4-го раунду "циганський король" кинувся в атаку. Розгублений чемпіон явно не справлявся в захисті з "гарматами" опонента.

Вайлдер - Ф'юрі 2

5-й відрізок ледь не став останнім для господаря рингу. Черговий хук знову потряс Вайлдера, він ніяк не міг налагодити бій на ближній дистанції, американський боксер виглядав виснаженим, і на 20-й секунді знову потрапив в нокдаун.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Свіжий і швидкий Ф'юрі просто знищував суперника, але замість нокауту суддя зняв з боксера з Британії очко за удар по потилиці, давши пару секунд Деонтею прийти до тями.

Вайлдер - Ф'юрі 2

На екваторі поєдинку Вайлдер виявився замкненим в кутку рингу, намагаючись одним ударом вирвати перемогу. Тайсон Ф'юрі не тільки володів тотальною перевагою, але і встигав ще в клінчах познущатися над темношкірим боксером, облизавши йому шию.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Лінійний чемпіон ганяв противника по канвасу, з кожною секундою наближаючи свою перемогу, і вона наступила на 41-й секунді. Команда Вайлдера викинула рушник, прийнявши рішення зупинити побиття свого підопічного.

Вайлдер - Ф'юрі 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 грудня Ф'юрі і Вайлдер завершили внічию один з найбільш очікуваних боїв року. При цьому боксер зі США двічі відправляв суперника в нокдаун.

Британець вважався фаворитом повторного поєдинку проти американського чемпіона.

20 лютого Вайлдер і Ф'юрі провели гарячу фінальну прес-конференцію, спершу обмінявшись образами під час вступного слова, а потім почавши штовхатися.

Свій останній бій Вайлдер провів 23 листопада 2019-го в Лас-Вегасі. 34-річний американець захистив титул чемпіона WBC, відправивши кубинця Луїса Ортіса в нокаут в сьомому раунді.

Тайсон Ф'юрі в ніч з 14 на 15 вересня одноголосним рішенням суддів здолав шведа Отто Валліна.

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